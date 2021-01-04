Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года

Авторы издания Variety, посвященного событиям мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

Авторы издания Variety , посвященного событиям мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

Как передает Report, в подборку вошли и новые релизы, и картины, которые должны были выйти еще в 2020 году, однако из-за коронавируса их премьера была перенесена на будущий год.

Так, весной на экраны выйдут анимационный фильм Disney «Рейя и последний дракон» о смелой девушке, которой предстоит спасти свое королевство, сиквел комедии «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом, криминальная драма Алана Тейлора «Множественные святые Ньюарка» - приквел сериала «Клан Сопрано».

Тогда же состоятся релизы таких долгожданных картин, как супергеройский фильм ужасов «Морибус» с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы «Не время умирать», сиквел хоррора «Тихое место» с Эмили Блант, блокбастер Marvel «Черная вдова», научно-фантастический боевик «Годзилла против Конга», комедия «Стервелла» и девятая часть боевика «Форсаж».

Летом зрители смогут посмотреть фильмы: «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Охотники за привидениями: Наследники», «На высоте» - экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, «Веном: Да будет Карнаж», «Миньоны: Грювитация», «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Космический джем 2», «Круиз по джунглям», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Кэндимен».

На осень запланирован выход следующих картин: «Три тысячи лет ожидания», «Дюну» Дени Вильнева, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, блокбастер «Миссия невыполнима-7» с Томом Крузом, а также биографический фильм База Лурмана «Элвис».

Зимой состоятся премьеры таких лент, как «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом, научно-фантастического боевика «Матрица-4» с Киану Ривзом, драмы «Макбет» с Дензелом Вашингтоном, «Сырая низина» Пола Томаса Андерсона и художественного фильма Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.