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    Названы самые опасные мегаполисы для женщин

    Самым опасным для женщин мегаполисом признан египетский Каир

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела исследование и узнала, в каких мировых мегаполисах женскому полу больше всего угрожает опасность. Как сообщает Report, cогласно исследованию, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. 

    Второе и третье место разделили между собой пакистанский Карачи и столица Конго Киншаса. 

    Четвертое и пятое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима. Также в первой десятке оказались столицы Мексики (Мехико Сити), Бангладеш (Дакка), Нигерии (Лагос), Индонезии (Джакарта) и турецкий город Стамбул. 

    Нью-Йорк - на 13-ом месте в списке, Москва - на 16-ом. 

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