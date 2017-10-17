Названы самые опасные мегаполисы для женщин

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation провела исследование и узнала, в каких мировых мегаполисах женскому полу больше всего угрожает опасность. Как сообщает Report, cогласно исследованию, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир.

Второе и третье место разделили между собой пакистанский Карачи и столица Конго Киншаса.

Четвертое и пятое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима. Также в первой десятке оказались столицы Мексики (Мехико Сити), Бангладеш (Дакка), Нигерии (Лагос), Индонезии (Джакарта) и турецкий город Стамбул.

Нью-Йорк - на 13-ом месте в списке, Москва - на 16-ом.