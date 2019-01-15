Названы самые комфортные города мира

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Эксперты составили рейтинг наиболее комфортных городов мира. Всего в рейтинг вошли 226 городов.

Как передает Report, об этом сообщает сервис Numbeo.

Лидерами рейтинга стали австралийская Канберра, нидерландский Эйндховен и американский Роли. Худшими оказались Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.

При этом столицы ведущих стран мира расположились в основном во второй половине списка. Например, Берлин занял 84-е место, Нью-Йорк — 140-е, а Лондон и Париж оказались на 163-й и 164-й строчках соответственно.

Баку в списке самых комфортных городов расположился на 197- ом месте, Стамбул- 183-ем. Среди российских городов лучшим оказался Нижний Новгород, который оказался на 109-ой строчке. В список самых комфортных для жизни городов также вошли Санкт-Петербург (182-ое место), Москва (191-ое место).

Рейтинг по индексу качества жизни формировали, учитывая 8 показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранение, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, климат.