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    Названы самые комфортные для жизни города мира

    Вене удалось сместить Мельбурн с верхней строчки благодаря улучшениям в показателях стабильности
    © Getty

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Вена впервые возглавила рейтинг городов мира по уровню качества жизни исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU) британского журнала The Economist, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Австрийская столица сместила с лидирующих позиций австралийский мегаполис Мельбурн, который признавался лучшим из 140 городов планеты семь лет подряд.

    В ходе анализа исследователи EIU учитывали более 30 факторов в рамках пяти категорий: стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктура, а также культура и окружающая среда.

    Исследователи отмечают, что Вене удалось сместить Мельбурн с верхней строчки благодаря улучшениям в показателях стабильности.

    Пятерку самых благоприятных для жизни городов замкнули Осака (Япония), Калгари (Канада) и Сидней (Австралия).

    Наименее пригодным для жизни городом оказался разрушенный войной Дамаск (Сирия). Вместе с ним в последнюю пятерку вошли столица Бангладеша Дакка, Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан) и Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея).

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