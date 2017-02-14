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    Названы самые комфортные для проживания города мира

    Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных городов мира

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных городов мира, составленный международным агентством недвижимости Savills, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Параметр "комфорт проживания" включает ряд показателей, относящихся к качеству городской среды, в том числе уровень загрязнения, качество парков, уровень преступности, здравоохранение, равенство заработной платы и время, затрачиваемое на дорогу до работы, говорится в сообщении компании.

    На втором и третьем месте в рейтинге самых комфортных городов находятся Стокгольм и Мельбурн.

    Также компания составила рейтинг городов по качеству развлекательной инфраструктуры, в котором лидирует Лондон. Второе и третье место в нем заняли Нью-Йорк и Токио.

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