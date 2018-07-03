Названы самые дешевые города для переезда

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона.

Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье – Бухарест (644 евро). Самым дорогим для переезда оказался Дубай (3,6 тысяч евро), из европейских городов - Лондон (2,7 тысяч евро). Москва заняла 68-е место – для переезда здесь понадобится 899 евро.