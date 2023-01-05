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Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год Журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, состояние которых уменьшилось в общей сложности на 378 миллиардов долларов за 2022 год.
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5 января 2023 г. 20:45
Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, состояние которых уменьшилось в общей сложности на 378 миллиардов долларов за 2022 год.

Как сообщает Report, информация об этом появилась на сайте издания.

Возглавил список один из богатейших людей планеты, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск. Его состояние за минувший год уменьшилось более чем на 100 миллиардов долларов.

Второе и третье места заняли владелец американской компании по продажам товаров и услуг Amazon Джефф Безос и глава корпорации Meta Марк Цукерберг. По информации издания, их потери составили 85 и 77 миллиардов долларов соответственно.

Замкнули пятерку соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, каждый из которых потерял почти по 45 миллиардов долларов.

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