Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, состояние которых уменьшилось в общей сложности на 378 миллиардов долларов за 2022 год.

Журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, состояние которых уменьшилось в общей сложности на 378 миллиардов долларов за 2022 год.

Как сообщает Report, информация об этом появилась на сайте издания.

Возглавил список один из богатейших людей планеты, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск. Его состояние за минувший год уменьшилось более чем на 100 миллиардов долларов.

Второе и третье места заняли владелец американской компании по продажам товаров и услуг Amazon Джефф Безос и глава корпорации Meta Марк Цукерберг. По информации издания, их потери составили 85 и 77 миллиардов долларов соответственно.

Замкнули пятерку соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, каждый из которых потерял почти по 45 миллиардов долларов.