Названы продукты, которые нельзя употреблять с чаем

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Ученые назвали продукты, которые нельзя употреблять вместе с чаем.

Как передает Report, в частности, в горячий чай не стоит добавлять сахар. Считается, что это может спровоцировать развитие рака.

Лимон можно добавлять только в охлажденный напиток. Когда лимон попадает в чай, он теряет полезные свойства.

Молоко при добавлении в чай снижает количество содержащихся там природных антиоксидантов. Эти кахетины противодействуют возникновению онкологии и диабета.

Мед теряет свои полезные свойства при 40 градусов. Если чай нагреть до 60 градусов, мед превращается в канцероген.