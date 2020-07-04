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Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет

Названы основные киберугрозы в ближайшие десять лет Тремя основными киберугрозами в ближайшее десятилетие будут являться финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм
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4 июля 2020 г. 06:49

Тремя основными киберугрозами в ближайшее десятилетие будут являться финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм.

 
Как передает Report, об этом РИА Новости рассказал гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.


По его словам, очень сложно предугадывать развитие рынка киберпреступности, однако можно предположить, что финансовая преступность будет наиболее развитым и популярным видом правонарушений. По этой причине людям необходимо будет выстраивать стратегию цифровой безопасности, чтобы обезопасить свои средства. Специалист полагает, что в ближайшие годы среди основных трендов рынка киберпреступности будет развитие политического, межгосударственного и корпоративного шпионажа, а также кибертерроризма.
 

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