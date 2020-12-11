Названы лучшие сериалы Netflix в 2020 году

Издание
Как передает Report, в первую очередь автор статьи называет мини-сериал "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит"), повествующий о сироте Элизабет, которая в приюте открывает для себя игру в шахматы и постепенно становится знаменитым гроссмейстером.
Из художественных проектов издание также отметило последний сезон сериала о жизни королевы Великобритании Елизаветы II "Корона" и немецкий дебют "Неортодоксальная", рассказывающий историю девушки, сбежавшей из хасидской общины в Берлин.
Похвалы издания удостоился импровизационный комедийный сериал "Миддледич и Шварц", где комики Томас Миддледич и Бен Шварц на театральной сцене разыгрывают сюжеты, опираясь на взаимодействие со зрителями.
Рекомендованы к просмотру документальные шоу "Ужасно вкусно" о гастрономии разных стран и "Битва за большой цветок", представляющий собой соревнование в области цветочных композиций.
В перечень лучших также вошли два мультсериала: "анимационная экзистенциальная комедия" Пендлтона Уорда "Полуночное Евангелие" и последний сезон "Коня БоДжека".
23 ноября в компании Netflix рассказали, что "Ход королевы" стал самым популярным лимитированным художественным сериалом, выпущенным на платформе. Так, за первые 28 дней шоу посмотрели с 62 млн аккаунтов.