Названы лучшие сериалы Netflix в 2020 году

Издание Huffington Post составило список из восьми лучших сериалов, вышедших на стриминговом сервисе Netflix в 2020 году.

Издание Huffington Post составило список из восьми лучших сериалов, вышедших на стриминговом сервисе Netflix в 2020 году.

Как передает Report, в первую очередь автор статьи называет мини-сериал "Ход королевы" ("Ферзевый гамбит"), повествующий о сироте Элизабет, которая в приюте открывает для себя игру в шахматы и постепенно становится знаменитым гроссмейстером.

Из художественных проектов издание также отметило последний сезон сериала о жизни королевы Великобритании Елизаветы II "Корона" и немецкий дебют "Неортодоксальная", рассказывающий историю девушки, сбежавшей из хасидской общины в Берлин.

Похвалы издания удостоился импровизационный комедийный сериал "Миддледич и Шварц", где комики Томас Миддледич и Бен Шварц на театральной сцене разыгрывают сюжеты, опираясь на взаимодействие со зрителями.

Рекомендованы к просмотру документальные шоу "Ужасно вкусно" о гастрономии разных стран и "Битва за большой цветок", представляющий собой соревнование в области цветочных композиций.

В перечень лучших также вошли два мультсериала: "анимационная экзистенциальная комедия" Пендлтона Уорда "Полуночное Евангелие" и последний сезон "Коня БоДжека".

23 ноября в компании Netflix рассказали, что "Ход королевы" стал самым популярным лимитированным художественным сериалом, выпущенным на платформе. Так, за первые 28 дней шоу посмотрели с 62 млн аккаунтов.