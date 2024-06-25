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Названы фильмы, которые выйдут в прокат в сети кинотеатров CineMastercard

Названы фильмы, которые выйдут в прокат в сети кинотеатров CineMastercard Названы фильмы, которые выйдут в прокат с 27 июня в сети кинотеатров CineMastercard.
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25 июня 2024 г. 19:20
Названы фильмы, которые выйдут в прокат в сети кинотеатров CineMastercard

Названы фильмы, которые выйдут в прокат с 27 июня в сети кинотеатров CineMastercard.

Как сообщает Report, в сети кинотеатров CineMastercard с 27 июня стартует показ американского фильма ужасов "Тихое место: День первый".

Режиссер фильма: Майкл Сарноски.

Актеры: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу и другие.

Продолжительность 135 минут. Возрастное ограничение 18+.

Коротко о фильме: События разворачиваются в мире, который столкнулся с невиданной угрозой. На землю высадились полчища инопланетных монстров, совершенно слепые, однако обладающие безупречным слухом. Позже понимание того, как именно действуют пришельцы, поможет людям спастись.

Фильм будет демонстрироваться на 3-х языках - русском, английском и турецком. Картину можно будет посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

https://www.youtube.com/watch?v=gihWbJYHHUk

В сети кинотеатров CineMastercard стартует японское аниме "Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод с Наги".

Режиссер: Сюнсукэ Исикава.

Актеры: Нобунага Симадзаки, Юма Утида, Кадзуюки Окицу.

Продолжительность 105 минут. Возрастное ограничение 12+.

Коротко о фильме: Старшеклассник Сэисиро Наги живет обычной скучной жизнью. Одноклассник Рэо Микагэ, мечтающий выиграть чемпионат мира по футболу, уговаривает его заняться этим видом спорта, обнаружив у парня нехилый потенциал. И вот наступает день, когда Сэисиро получает приглашение в загадочный проект Blue Lock, где ему предстоит встретиться с лучшими футболистами страны.

https://www.youtube.com/watch?v=oXZJ7CYshzc

В сети кинотеатров CineMastercard стартует показ комедии "Beyaz eşya" производства Турции.

Режиссер: Хакан Эсер.

Актеры: Озге Ягыз, Бурак Севинч, Ферит Актуг.

Продолжительность 115 минут. Возрастное ограничение 18+.

Коротко о фильме: Две неожиданные смерти добавляют абсурда в обычную жизнь двух семей, живущих в одном здании. Члены двух семей сталкиваются с неожиданными событиями, когда два холодильника, оказавшиеся в центре этих смертей, ошибочно путают.

https://www.youtube.com/watch?v=_JUFrrVGBic

В сети кинотеатров CineMastercard стартует криминальная азербайджанская комедия "Həci başqadu".

Режиссер: Эльшад Зарафатсыз.

Актеры: Мурад EМЕ, Тарлан Рзазаде, Гульшан Гусейнли, Кызылгуль Гулиева, Кянан Айдынли, Вафа Гаджиева.

Продолжительность 70 минут. Возрастное ограничение 12+.

Коротко о фильме: Мурад, живущий в Лянкяране, меняет свою фотографию в инстаграме и тиктоке на фотографию другой красивой знаменитости, чтобы познакомиться с молодыми девушками. Мери, красивой девушке, живущей в Москве, надоели сообщения и по настоянию подруги она меняет свое фото профиля на фото некрасивой девушки. Случайно Мурад пишет Мери и они знакомятся. Мери приезжает из Москвы в Лянкяран и Мурад похищает ее из аэропорта.

https://www.youtube.com/watch?v=j8xHAgrcVIE

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра http://cinemastercard.az, через мобильное приложение: для смартфона с операционной системой IOS и Android, IOS link, Android link.

Более подробную информации можно получить в социальных сетях, а также позвонив по номеру 012 499 89 88 и горячей линии 119.

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Версия на азербайджанском языке “CineMastercard” kinoteatrlar şəbəkəsində nümayiş olunacaq filmlər məlum olub

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