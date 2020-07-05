Названы долгосрочные последствия COVID-19

Симптомы коронавируса&могут сохраняться спустя несколько месяцев после выздоровления.

Симптомы коронавируса могут сохраняться спустя несколько месяцев после выздоровления.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил немецкий профессор университетского медицинского комплекса Charité и Гарвардского университета Тобиас Курт.

В частности, у людей сохраняются проблемы с легкими. Например, слабость и нарушение дыхания. Подобное явление отмечается, в том числе и среди тех, кто до заболевания COVID-19 не имел никаких проблем со здоровьем.

Курт добавил, что коронавирус также затрагивает и другие органы. В данный момент начато исследование пациентов с COVID-19 для того, чтобы в дальнейшем можно было разработать препараты, снижающие опасность оставшихся симптомов.

"Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем", - подчеркнул он.