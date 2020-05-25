​Названо влияние алкоголя на коронавирус

Страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что крепкий алкоголь может убить коронавирус. Однако употребление алкоголя не убивает коронавирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему, поэтому пить его нужно реже.

Как передает Report, об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей России.

Кроме того, употребление алкоголя может привести к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19, говорится в сообщении.

Ранее специалисты назвали замену алкоголю для борьбы со стрессом в самоизоляции. Так, эксперты посоветовали бороться со стрессом с помощью специально подобранного питания. Например, пребиотики, подавляя воспалительные процессы в организме, благотворно воздействует и на нервную систему. Также необходимо включить в свое питание другие важные вещества — антиоксиданты, витамин D, и магний.