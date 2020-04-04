​Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Новый тип коронавируса SARS-COV-2 кардинально отличается от гриппа и гораздо опаснее.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила эксперт из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон.

Она объяснила, что со временем люди выработали так называемый стадный иммунитет к вирусу гриппа, поэтому во время сезонных эпидемий этого заболевания большая часть человечества застрахована.

"Ваша иммунная система может распознать вирусного врага, имея опыт предыдущей инфекции, и выработать антитела. Некоторым же делают прививки", - цитирует ее Business Insider.

Специалист Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Отто Янг отметил, что для лечения коронавируса нет готовой вакцины. Это грозит тем, что популяция не сможет переболеть вирусом без серьезных последствий.

При этом, по его оценке, на разработку вакцины уйдет больше года.

Эксперты указали, что отличие есть и в диагностике. Грипп медики умеют выявлять уже проверенными способами, например, взятием мазков из носа или изо рта. Кроме того, противовирусные препараты эффективно справляются с инфекцией.

Янг и Карлсон полагают, что пока побороть коронавирус можно только изоляцией и социальным дистанцированием.