Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей

Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ее слова также опубликовала в Instagram врач и телеведущая Елена Малышева. Имя медика не уточняется.

Медик из ФМБА отметила, что чаще всего тяжело переносят коронавирус пожилые люди в возрасте от 70 лет. Однако не только их, но и молодежь с патологиями чаще всех подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением", - сказала она, уточнив, что таких пациентов очень много.

Недавно главный врач больницы № 52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко сообщила, что многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание. При этом летальные исходы случаются и при отсутствии сопутствующих заболеваний.

Отметим, что в России число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс. человек.