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Названа замена пистолету Макарова

Названа замена пистолету Макарова Испытания пистолета ПЛК-15, который называют преемником пистолета Макарова, завершились
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25 августа 2020 г. 02:34
Названа замена пистолету Макарова

Испытания пистолета ПЛК-15, который называют преемником пистолета Макарова, завершились.

Как передает Report, об этом в интервью ИА "Красная весна" заявил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

По словам Тарасова, раскрытый ПЛК-15 прошел государственные испытания. Запуск оружия в серийное производство намечен на ноябрь 2020 года. После этого пистолет будет принят на вооружение в министерстве внутренних дел и других силовых структурах. Журналисты отметили, что новинка заменит собой пистолет Макарова, распространенный в силовых ведомствах России.

Отметим, что ПЛК-15 был представлен в 2015 году на форуме "Армия-2015". Оружие было создано в концерне "Калашников" под руководством инженера Дмитрия Лебедева.

Пистолет Макарова был разработан советским конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году и принят на вооружение в 1951 году. С момента запуска ПМ в серийное производство было выпущено несколько миллионов единиц оружия.

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