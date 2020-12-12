Названа самая щедрая в мире страна

Самой щедрой страной в 2020-м году по числу пожертвований на душу населения стала Ирландия.

Самой щедрой страной в 2020-м году по числу пожертвований на душу населения стала Ирландия.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, в пятерку также вошли США, Великобритания, Канада и Австралия. Не все пожертвования в течение года были связаны с COVID-19. Поддержку получили также и организации, борющиеся за всеобщее равенство. Американский продовольственный фонд также провел самую успешную кампанию по сбору средств в 2020-м году. Организация собрала свыше 44 млн долларов для того, чтобы накормить нуждающихся американцев.

Рекордсменом по числу личных средств, переданных на борьбу с коронавирусом, назван основатель Twitter Джек Дорси, который уже отдал на эти цели миллиард долларов. Предприниматель стал самым щедрым жертвователем по абсолютной сумме и по доле от своего состояния.

Это существенно больше, нежели траты остальных известных меценатов. Так, например, Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали на борьбу с COVID-19 лишь 100 млн долларов.