Названа самая счастливая страна в мире

Финляндия названа самой счастливой страной в мире.
Как сообщает Report, об этом говорится в докладе World Happiness Report 2019.
Так, страна заняла первую строчку рейтинга с 7,769 баллами.
За ней следуют Дания и Норвегия, занявшие вторые и третьи места соответственно.
Азербайджан занял в рейтинге 90-ое место, опередив Армению (116-ое место) и Грузию (119), а также Иран (117).
При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и другие факторы
Tural AsadiАвтор новости