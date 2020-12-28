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Названа самая красивая видеоигра 2020 года

Названа самая красивая видеоигра 2020 года Издание Digital Foundry показало рейтинг самых красивых видеоигр 2020 года.
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28 декабря 2020 г. 07:04
Названа самая красивая видеоигра 2020 года

Издание Digital Foundry показало рейтинг самых красивых видеоигр 2020 года.

Как передает Report, всего список был составлен из девяти позиций.

На первом месте оказалась версия Cyberpunk 2077 для компьютера. Ведущие эксперты, которые приняли участие при составлении рейтинга, указали на такие визуальные особенности игры, как детализация, изображение теней, бликов, отражений, глобальное освещение, а также рейтрейсинг.

На втором месте топа оказалась игра Spider-Man Miles Morales, а на третьем — Microsoft Flight Simulator.

Кроме того, в рейтинг также вошли Half-Life: Alyx, The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake, а также DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps и Minecraft RTX.

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