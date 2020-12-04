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Названа самая красивая новогодняя елка Европы

Названа самая красивая новогодняя елка Европы Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из европейских городов
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4 декабря 2020 г. 16:22
Названа самая красивая новогодняя елка Европы

Необычная рождественская елка в стиле хайтек, установленная в центре Вильнюса, названа самой красивой в Европе в 2020 году. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "ЕвроПульс".
Эта елка-инсталляция отлично подходит для праздников в условиях карантина, решили эксперты туристической организации European Best Destinations.

Она достаточно высокая (24 метра), и ею удобно любоваться на расстоянии, избегая контактов. На ней нет игрушек и мелких украшений. Ель сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах так, что сами деревья не пострадали. Желающие могут зайти внутрь инсталляции.

На втором месте — елка из Страсбурга, который носит неформальный титул столицы Рождества. Замыкает тройку лидеров главное рождественское дерево Праги.

Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из европейских городов. Среди них есть живые деревья и инсталляции.

Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот символ приносил людям праздничное настроение и позволял не терять присутствие духа даже в сложных эпидемиологических условиях.

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