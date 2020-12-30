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Названа причина закрытия проекта "Дома-2"

Названа причина закрытия проекта "Дома-2" Проект "Дом-2" перестал быть рентабельным, руководство телеканала ТНТ само приняло решение о закрытии шоу.
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30 декабря 2020 г. 00:32
Названа причина закрытия проекта Дома-2

Проект "Дом-2" перестал быть рентабельным, руководство телеканала ТНТ само приняло решение о закрытии шоу.

Как передает Report, об этом в эфире "России 24" сообщил глава Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров.

"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект "Дом-2" стал серьезно терять аудиторию. В последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки", - рассказал Жаров в эфире телеканала.

Попытки изменить что-то внутри формата, по словам медиаменеджера, к успеху не привели.

"Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала - отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем", - добавил Жаров.

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