Названа причина закрытия проекта "Дома-2"

Проект "Дом-2" перестал быть рентабельным, руководство телеканала ТНТ само приняло решение о закрытии шоу.

Проект "Дом-2" перестал быть рентабельным, руководство телеканала ТНТ само приняло решение о закрытии шоу.

Как передает Report, об этом в эфире "России 24" сообщил глава Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров.

"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект "Дом-2" стал серьезно терять аудиторию. В последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки", - рассказал Жаров в эфире телеканала.

Попытки изменить что-то внутри формата, по словам медиаменеджера, к успеху не привели.

"Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала - отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем", - добавил Жаров.