Названа причина закрытия проекта "Дома-2"

Проект "Дом-2" перестал быть рентабельным, руководство телеканала ТНТ само приняло решение о закрытии шоу.
Как передает Report, об этом в эфире
"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект "Дом-2" стал серьезно терять аудиторию. В последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки", - рассказал Жаров в эфире телеканала.
Попытки изменить что-то внутри формата, по словам медиаменеджера, к успеху не привели.
"Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала - отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем", - добавил Жаров.