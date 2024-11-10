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Названа победительница конкурса "Мисс Земля"

Названа победительница конкурса "Мисс Земля" Модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса Мисс Земля.
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10 ноября 2024 г. 00:04
Названа победительница конкурса Мисс Земля

Модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса Мисс Земля.

Как передает Report, об этом сообщили на церемонии награждения на YouTube.

В конкурсе принимали участие представительницы 76 стран.

В финале были выбраны четыре победительницы — по одной на каждую стихию, однако самым почетным принято считать "Мисс Земля". Ей стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии. Представительница США получила титул "Мисс Вода", исландка — "Мисс Воздух", а перуанка — "мисс Огонь".

Для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст по специальностям журналистика и литературное творчество.

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