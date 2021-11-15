Названа главная естественная угроза жизни на Земле

Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.

Научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой для жизни на Земле является супервулкан.

Как передает Report, соответствующая информация содержится в недавно вышедшей в свет работе Огора "Большая злая книга катастроф", выдержки из которой приводит газета.

Эксперт напомнил об извержении вулкана, произошедшем 75 тысяч лет назад на острове Суматра. "Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана", - пишет Огор.

Вулкан выбросил такую огромную массу пепла и газов, что образовавшиеся из них облака укрыли большую часть Азии от солнечного света, в результате чего над этой частью Земли наступила ночь.

Природная катастрофа привела к вулканической зиме, мировая температура на несколько лет упала в среднем на 10 градусов.

"Можно только догадываться, как все это сказалось на наших предках", - пишет эксперт, отмечая, что когда через несколько лет после извержения в мир вернулось тепло, на Земле оставалось каких-то несколько тысяч человек.

Человечество превратилось в вымирающий вид, резюмировал Огор.