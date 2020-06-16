​Названа дата проведения церемонии "Оскар"

Очередная 93-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" пройдет 25 апреля 2021 года, позже сроков из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили организаторы.

"Оскар" традиционно проходит в начале года, завершая сезон вручения кинонаград в США. Планировалось, что в следующем году церемония пройдет 28 февраля.

"Это правда! Следующий "Оскар" пройдет 25 апреля 2021 года", - сообщили организаторы в Twitter-аккаунте церемонии. Киноакадемия США пояснила, что перенос обусловлен глобальной пандемией коронавируса COVID-19.

К участию в следующем "Оскаре" принимаются картины, вышедшие в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Имена номинантов огласят 15 марта.