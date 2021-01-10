Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто

Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва.

Неправильное "прикуривание" автомобиля с севшим аккумулятором может привести к серьезным поломкам, вплоть до пожара и взрыва.

Как передает Report, об этом пишет "Российская газета" .

Эксперты издания отмечают, что частая ошибка автомобилистов - подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов. В этом случае вполне можно случайно задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. Из-за этого провода заискрят, а газ, скопившийся под крышкой батареи старого аккумулятора из-за пониженного электролита, вместе с масляными загрязнениями моторного отсека может спровоцировать возгорание и взрыв.

Автор напоминает, что правильно сначала подключить "плюсовой" провод донорской батареи к "плюсовой" клемме аккумулятора неисправной машины. Минусовой провод, соответственно, прикрепляют на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.