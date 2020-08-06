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Назван выживший родственник динозавров

Назван выживший родственник динозавров Ученые Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили родственника динозавра, сохранившегося до нашего времени
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6 августа 2020 г. 21:50
Назван выживший родственник динозавров

Ученые Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили родственника динозавра, сохранившегося до нашего времени.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Nature.

Специалисты выяснили, что гаттерия, или туатара, является единственным ближайшим родственником динозавров и встречается на нашей планете до сих пор. Рептилия появилась в триасовый период около 250 миллионов лет назад, животное проживает исключительно в Новой Зеландии. Ученые также секвенировали геном родственника динозавров, то есть определили аминокислотную последовательность ДНК и РНК, и выяснили, что гаттерия имеет связь и с рептилиями, и с млекопитающими.

Оказалось, что геном ее содержит около четырех процентов так называемых "блуждающих" генов, порядка 10 процентов генов, относящихся к утконосам и ехиднам, и менее одного процента — к млекопитающим, таким как человек. "Это было весьма необычное наблюдение, которое показало, что геном гаттерии представляет из себя комбинацию компонентов млекопитающих и рептилий", — заявил профессор Университета Аделаиды Дэвид Адельсон (David Adelson).

"Гаттерии — последний выживший вид рептилий, ходивших по нашей планете вместе с динозаврами", — отмечает уникальность открытия Адельсон. По мнению ученых, рептилии крайне рано — около 250 миллионов лет назад — отделились от вида ящериц и змей. При этом приматы возникли всего около 65 миллионов лет назад, а гоминиды, от которых произошли люди, появились примерно шесть миллионов лет назад.

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