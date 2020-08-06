Назван выживший родственник динозавров

Ученые Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили родственника динозавра, сохранившегося до нашего времени

Ученые Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили родственника динозавра, сохранившегося до нашего времени.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Nature.

Специалисты выяснили, что гаттерия, или туатара, является единственным ближайшим родственником динозавров и встречается на нашей планете до сих пор. Рептилия появилась в триасовый период около 250 миллионов лет назад, животное проживает исключительно в Новой Зеландии. Ученые также секвенировали геном родственника динозавров, то есть определили аминокислотную последовательность ДНК и РНК, и выяснили, что гаттерия имеет связь и с рептилиями, и с млекопитающими.

Оказалось, что геном ее содержит около четырех процентов так называемых "блуждающих" генов, порядка 10 процентов генов, относящихся к утконосам и ехиднам, и менее одного процента — к млекопитающим, таким как человек. "Это было весьма необычное наблюдение, которое показало, что геном гаттерии представляет из себя комбинацию компонентов млекопитающих и рептилий", — заявил профессор Университета Аделаиды Дэвид Адельсон (David Adelson).

"Гаттерии — последний выживший вид рептилий, ходивших по нашей планете вместе с динозаврами", — отмечает уникальность открытия Адельсон. По мнению ученых, рептилии крайне рано — около 250 миллионов лет назад — отделились от вида ящериц и змей. При этом приматы возникли всего около 65 миллионов лет назад, а гоминиды, от которых произошли люди, появились примерно шесть миллионов лет назад.