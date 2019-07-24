Назван смертельно опасный популярный продукт

Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным ученых, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивало результаты исследований, выявляющих вред добавки.

EFSA заявило о безопасности аспартама в 2013 году, не взяв в расчет 73 исследования, в которых указывалось, что подсластитель может быть вредным.

Отмечается, что с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.