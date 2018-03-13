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    Назван самый развитый город в мире

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel назвала двадцать самых развитых городов мира.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, первое место занял Сингапур. 

    Он возглавил рейтинги по всем четырем параметрам, которыми руководствовались составители: мобильность, здоровье, безопасность и производительность. В исследовании говорится, что жители азиатского мегаполиса могут экономить до 60 часов в год благодаря развитой транспортной системе, а сеть видеонаблюдения помогает правоохранительным органам успешно бороться с преступностью.

    В пятерку лидеров также вошли Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго.

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