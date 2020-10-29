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Назван самый популярный модный бренд в мире

Назван самый популярный модный бренд в мире Итальянский дом моды Gucci вновь стал самым популярным брендом одежды в мире
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29 октября 2020 г. 15:05
Назван самый популярный модный бренд в мире

Итальянский дом моды Gucci вновь стал самым популярным брендом одежды в мире.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют результаты исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Таким образом, Gucci занял первую позицию рейтинга, составленного по итогам третьего квартала 2020 года. За ним последовали итальянская стрит-стайл марка Off-White и американский спортивный бренд Nike — лидер второго квартала года.

На четвертой и пятой строчках в списке самых востребованных производителей одежды расположились Prada и Balenciaga. В топ-10 также вошли такие марки, как Fendi, Versace, Saint Laurent, Bottega Veneta и Valentino — они заняли с шестого по 10 места соответственно.

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