Назван самый надежный автомобиль в мире

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей по версии американского издания Consumer Reports.

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей по версии американского издания Consumer Reports.

Как передает Report, второе место заняла Toyota, третье - Lexus.

Список был составлен с учетом надежности всех моделей автопроизводителей.

В ходе исследования были опрошены 330 тысяч владельцев авто 2000-2020 годов выпуска. В том числе, их спрашивали о проблемах с автомобилями за последний год. Баллы маркам машин присуждались на основе полученных отзывов.

Отмечается, что Mazda набрала 83 балла и впервые стала лидером рейтинга.

В пятерку самых надежных авто также вошли Buick и Honda.