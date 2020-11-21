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Назван самый надежный автомобиль в мире

Назван самый надежный автомобиль в мире Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей по версии американского издания Consumer Reports.
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21 ноября 2020 г. 04:57
Назван самый надежный автомобиль в мире

Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей по версии американского издания Consumer Reports.

Как передает Report, второе место заняла Toyota, третье - Lexus.

Список был составлен с учетом надежности всех моделей автопроизводителей.

В ходе исследования были опрошены 330 тысяч владельцев авто 2000-2020 годов выпуска. В том числе, их спрашивали о проблемах с автомобилями за последний год. Баллы маркам машин присуждались на основе полученных отзывов.

Отмечается, что Mazda набрала 83 балла и впервые стала лидером рейтинга.

В пятерку самых надежных авто также вошли Buick и Honda.

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