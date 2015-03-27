Назван самый модный цвет весны-лета 2015 года

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Фиолетовый был признан самым модным цветом весны-лета 2015 года, сообщает The Independent.

«Этой весной правит пурпурный», - говорится в материале, опубликованном в онлайн-версии издания.

Как отмечает The Independent, оттенки фиолетового, лилового и лавандового доминировали на показах фэшн-марок сезона «весна-лето 2015». В пример приводятся, в частности, дефиле таких модных брендов, как Burberry и Christopher Kane.

Издание рекомендует сочетать фиолетовый в одежде с другими цветами, при этом избегая комбинаций с черным или пастельными тонами.

Reportсо ссылкой на издание Lenta.Ru напоминает, что ранее институт цвета Pantone Color Institute назвал самый актуальный оттенок 2015 года. По мнению экспертов, наиболее модным стал тон под названием «марсала» — теплый бордово-коричневый. Главный цвет 2015 года получил свое название по аналогии с одноименным десертным вином из Сицилии.