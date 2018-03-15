Назван самый дешевый город в мире

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit.

При составлении списка за основу исследователи взяли уровень жизни в Нью-Йорке. Также в пятерку самых дешевых городов вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Список самых дорогих городов возглавил Сингапур. Затем расположились Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.