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    Назван самый дешевый город в мире

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit.

    При составлении списка за основу исследователи взяли уровень жизни в Нью-Йорке. Также в пятерку самых дешевых городов вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

    Список самых дорогих городов возглавил Сингапур. Затем расположились Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.

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