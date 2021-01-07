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Назван самый богатый человек в мире

Назван самый богатый человек в мире Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира.
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7 января 2021 г. 20:47
Назван самый богатый человек в мире
Илон Маск

Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Рост котировок на рынке электромобилей сегодня составил 4,8 процента, что позволило владельцу Tesla занять первую строчку рейтинга миллиардеров. Торги еще продолжаются.

Его состояние, по данным издания, оценивается в 188,5 миллиарда долларов, в то время как у Безоса на полтора миллиарда меньше.

Владелец Amazon возглавлял рейтинг с октября 2017 года.

Отмечается, что за последний год состояние Маска выросло на 150 миллиардов долларов.

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