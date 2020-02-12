Назван самый пожилой мужчина в мире

Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ, которому сейчас 112 лет, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой мужчина в мире.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Как сообщается, Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в семье крестьян. Когда ему было 20 лет, он переехал на Тайвань, и вернулся в Японию только спустя 18 лет. На данный момент рекордсмен проживает в доме престарелых в Ниигате, где он и получил свидетельство о своем новом статусе.

До перехода к Ватанабэ звание самого пожилого мужчины принадлежало Масадзу Нонака с острова Хоккайдо. Уточняется, что долгожитель умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.