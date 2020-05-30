​Назван новый опасный вирус

Американский ученый Майкл Грегер заявил, что миру грозит новый "апокалиптический" вирус — зоонозы, которые передаются от животного к человеку.

Как передает Report, об этом в субботу, 30 мая, сообщает издание Daily Mail.

По словам Грегера, новым носителем вируса H5N1 является обыкновенная курица, чье мясо употребляют в огромных масштабах. Организм человека становится максимально уязвимым к вирусу в связи с нестерильными фабричными условиями и химикатами, благодаря которым выращивают курицу. Ученый также напомнил, что переносчиками COVID-19 были летучие мыши, к человеку этот вирус попал через чешуйчатого муравьеда, мясо которого считается деликатесом в азиатских странах.

Грегер рассказал, что в 1997 году появился новый штамм птичьего гриппа, известный как H5N1. Уточняется, что первым зараженным был трехлетний мальчик в Гонконге, у которого зафиксировали боль в горле и животе, после чего тот скончался от острой дыхательной и органной недостаточности. Ученый отметил, что важно начать растить куриц не на огромных фабриках, а в домашних условиях и с меньшим количеством птиц, чтобы избежать новой эпидемии. При этом в более гигиеничных условиях, напомнил он.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Майкла Остерхольма, вирус H5N1 похож на "поцелуй двоюродного брата вируса 1918 года" и может привести к повторению эпидемии "испанки" (В 1918-1920 годах мир пережил испанский грипп, унесший жизни от 50 до 100 миллионов человек). Он заявил, что "каждый рожденный и вылупившийся цыпленок — это новый инкубатор для вируса", поэтому остается только массовое уничтожение птиц на территории Китая.