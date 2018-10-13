Назван лучший музей мира

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Лучшим музеем мира по мнению большинства туристов стал Музей Орсе в Париже. К такому выводу пришли пользователи, оставившие наибольшее количество восторженных отзывов о культурном объекте на тематическом портале TripAdvisor, передает Report.

За год музей поднялся на две строчки, обогнав двух соперников из Нью-Йорка — Метрополитен (третье место) и Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвящённый трагедии 11 сентября 2001 года.

На четвёртом расположился Британский Музей в Лондоне, на пятом — мадридский Прадо.

Также в десятку вошли музей Акрополя в Афинах, парижский Лувр, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (США), Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика) и Музей жертв войны во Вьетнаме.

Отметим, Гобустанский музей также является одним из лучших музеев мира.