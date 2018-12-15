Назван лучший архитектурный проект мира

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Проект нового здания этнографического музея в Будапеште получил звание лучшего архитектурного проекта года по версии международной премии в области недвижимости International Property Awards.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кроме музея в Будапеште на победу в этой номинации претендовали более 1,7 тысяч проектов из 115 стран.

Жюри премии оценило работу венгерской архитектурной студии, спроектировавшей музей, и отметило динамичный, но простой дизайн, гармонично сочетающийся с природой парка, в котором будет находиться здание. Дополнительным плюсом стал тот факт, что строение на 60% будет находиться ниже уровня земли, что позволит еще больше адаптировать его к окружающей среде.