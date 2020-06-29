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Назван еще один страдающий от коронавируса орган

​Назван еще один страдающий от коронавируса орган

Французские ученые установили, что коронавирусная инфекция помимо легких оказывает губительное воздействие на почки человека.

Как передает Report со ссылкой на RFI, исследователи утверждают, что на почки приходится 80% всех поражений внутренних органов. Об этом свидетельствует повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов. Ученые выяснили, что инфекция воздействует на клетки системы почечных канальцев.

Авторы исследования предупреждают, что подобный эффект несет серьезные последствия для организма. Так, у больных COVID-19 может снизиться плотность костей из-за потери фосфатов, возникнуть боли в костях. Другим негативным результатом может стать повышенная кислотность крови.

Помимо того у пациентов с повреждением почек может наблюдаться частое мочеиспускание (полиурия), обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость из-за потери клеточной энергии.

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