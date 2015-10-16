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    ​Назарбаев оттолкнул пытавшегося сделать с ним селфи миллиардера - ВИДЕО

    Инцидент произошел в Астане, во время саммита стран СНГ

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев враждебно отнесся к попытке казахского миллиардера Булата Утемуратова сфотографироваться вместе с главой государства.

    Как передает Report, инцидент произошел в Астане, во время саммита стран СНГ, куда прибыли лидеры России, Армении, Азербайджана, Киргизии и других стран.

    Булат Утемуратов, дружелюбно улыбаясь, подошел с телефоном к Назарбаеву и, не спрашивая позволения, начал снимать селфи с президентом.

    Однако, глава государства не захотел сниматься. С недовольным видом, не глядя на предпринимателя, Елбасы невозмутимо отпихнул его рукой. Смущенно улыбаясь, Утемуратов отошел в сторону.

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