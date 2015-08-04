Настоятеля монастыря Шаолинь подозревают в коррупции

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Скандал вокруг настоятеля легендарного монастыря Шаолинь Ши Юнсина разгорается в Китае, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ряде официальных СМИ появились утверждения, что его всерьез подозревают в "хищениях и ведении распутного образа жизни". Государственное управление по делам религий КНР уже обязало свое отделение в провинции Хэнань "разобраться в ситуации".

В минувшие выходные Ши Юнсин должен был прибыть в Таиланд во главе солидной делегации китайских буддистов. Однако сам настоятель внезапно не смог приехать в королевство, где планировалась серия культурных мероприятий с показами искусства кунфу. Необъяснимое отсутствие видного религиозного деятеля в Бангкоке было воспринято как косвенное подтверждение тому, что в отношении него действительно начато расследование.

Поводом для его проведения стала громкая изобличительная статья, появившаяся недавно в китайском сегменте интернета. Автор публикации, выступивший под псевдонимом как некий Ши Чжэнъи, взялся обвинять Ши Юнсиня в хищениях казенных денег, ведении распутного образа жизни и махинациях с документами. При этом утверждается, что такие грешки тянутся за видным монахом еще с конца 1980-х годов, когда тот якобы даже на время был отлучен от монастыря.

Весьма показательным стало то, что тему о "подмоченной репутации" главного буддиста Шаолиня быстро подхватили официальные китайские СМИ, которые обычно не склонны к распространению непроверенных слухов.

Впрочем, 50-летний Ши Юнсин далеко не впервые оказался втянут в подобные скандалы. Некоторые издания и раньше обвиняли его в наличии многочисленных любовниц, внебрачных детей и внушительных сумм на заграничных счетах. Но главную "вину" все же увязывают с излишней коммерциализацией "колыбели искусства ушу", которая превратилась в мощное сверхприбыльное предприятие.