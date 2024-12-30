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Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек

Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее.
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30 декабря 2024 г. 14:45
Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек

Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел Германский фонд мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbev lkerung, DSW).

По данным организации, к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,156 млрд человек.

Прежде всего прирост населения наблюдается в Африке. В ближайшие два десятилетия число людей, проживающих на этом континенте, может увеличиться более чем вдвое, считают эксперты DSW.

По оценке ООН, в 2037 году население планеты может впервые превысить отметку в 9 млрд.

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