Население Земли в 2024 году выросло почти на 82 млн человек

Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее.

Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел Германский фонд мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbev lkerung, DSW).

По данным организации, к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,156 млрд человек.

Прежде всего прирост населения наблюдается в Африке. В ближайшие два десятилетия число людей, проживающих на этом континенте, может увеличиться более чем вдвое, считают эксперты DSW.

По оценке ООН, в 2037 году население планеты может впервые превысить отметку в 9 млрд.