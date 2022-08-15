О нас

Население Земли превысило 8 миллиардов человек

Население Земли превысило 8 миллиардов человек Общая численность населения мира достигла отметки в 8 миллиардов человек. Из них 50,5% - мужчины и 49,5% - женщины.
Это интересно
15 августа 2022 г. 07:52
Население Земли превысило 8 миллиардов человек

Общая численность населения мира достигла отметки в 8 миллиардов человек. Из них 50,5% - мужчины и 49,5% - женщины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такие данные приводит сервис Countrymeters.

Сейчас население увеличивается более чем на 90 млн человек в год.

Более 70% населения мира проживает в 20 самых густонаселенных странах, при этом в Китае и Индии проживает около 36% населения Земли.

Несмотря на то, что Китай в настоящее время является самой густонаселенной страной в мире, население Индии растет намного быстрее. В 2023 году ожидается, что Индия займет его место в этом рейтинге.

Кроме них в первую пятерку самых густонаселенных стран вошли Соединенные Штаты Америки, Индонезия и Пакистан.

Более половины населения мира идентифицируют себя с религиозной группой. Самые большие группы: христианство (32%) и ислам (24%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya əhalisinin sayı 8 milyardı ötüb

Другие новости из категории

Британский бегун пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки
Британский бегун пробежал всю Ирландию меньше чем за сутки
14 августа 2022 г. 08:12
Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой
Жительницу ОАЭ оштрафовали за попытку покончить с собой
10 августа 2022 г. 06:18
​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты
​​​​​​​Лондонский музей вернет Нигерии похищенные британцами артефакты
8 августа 2022 г. 04:41
Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра
Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра
7 августа 2022 г. 01:52
Пентагон заработал $100 млн за год на игровых автоматах на зарубежных военных базах
Пентагон заработал $100 млн за год на игровых автоматах на зарубежных военных базах
2 августа 2022 г. 08:37
Муравьи купили несколько книг с планшета женщины
Муравьи купили несколько книг с планшета женщины
2 августа 2022 г. 07:36
В Болгарии обнаружили окаменелые останки последних панд Европы
В Болгарии обнаружили окаменелые останки последних панд Европы
1 августа 2022 г. 08:24
Владелец билета в США выиграл $1,3 млрд в лотерею
Владелец билета в США выиграл $1,3 млрд в лотерею
31 июля 2022 г. 06:41
Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов
Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов
28 июля 2022 г. 18:59
Бред Питт купил самый дорогой дом на побережье Калифорнии
Бред Питт купил самый дорогой дом на побережье Калифорнии
27 июля 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi