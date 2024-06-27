NASA выделит SpaceX $843 млн на разработку аппарата для контролируемого схода МКС с орбиты

Власти США выделят $843 млн компании SpaceX на создание аппарата, предназначенного для обеспечения контролируемого схода с орбиты Международной космической станции (МКС) после истечения срока ее эксплуатации.

Власти США выделят $843 млн компании SpaceX на создание аппарата, предназначенного для обеспечения контролируемого схода с орбиты Международной космической станции (МКС) после истечения срока ее эксплуатации.

Как передает Repor , об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В документе отмечается важность "подготовиться к безопасному и ответственному контролируемому сходу МКС с орбиты после прекращения срока ее эксплуатации в 2030 году". Управление сообщает что "SpaceX была выбрана для разработки и создания" аппарата, который "позволит обеспечить сход космической станции с орбиты и избежать риска для населенных районов".

"Суммарная потенциальная стоимость контракта составляет $843 млн", отмечается в документе. Услуги по запуску аппарата в космос будут оплачены позднее.

В американском космическом ведомстве отметили, что SpaceX "разработает данный космический аппарат", а NASA "примет его в собственность после создания и будет управлять им во время миссии". Предполагается, что он разрушится при обеспечении управляемого схода МКС с орбиты.