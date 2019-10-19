NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что 25 октября ожидается приближение к Земле астероида диаметром от 440 до 990 м.

Как передает Report, данная информация размещена на сайте NASA. Сообщается, что небесное тело, получившее название 162082 (1998 HL1), пролетит мимо Земли на расстоянии примерно в 6,2 млн км со скоростью 11,2 км/c.

Этот астероид был открыт в апреле 1998 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

К настоящему моменту NASA смогло обнаружить 93% крупных астероидов - свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для планеты Земля.