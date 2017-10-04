НАСА предлагает любым желающим отправить свое имя на Марс

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, может отправить на Марс табличку со своим именем, cообщает Report со ссылкой на сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Табличка с именами будет установлена на борту спускаемого аппарата InSight.

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за процессами в недрах красной планеты, является наследником другого зонда-"геолога" НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года с целью поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса.