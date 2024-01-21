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NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity

NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 18 января потеряло связь с беспилотным вертолетом Ingenuity, находящимся с миссией на Марсе.
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21 января 2024 г. 00:16
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 18 января потеряло связь с беспилотным вертолетом Ingenuity, находящимся с миссией на Марсе.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении NASA.

"18 января вертолет NASA Ingenuity на Марсе совершил 72-й полет на красной планете. Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась раньше времени, до посадки", - сообщило управление.

Отмечается, что полет был запланирован как кратковременная проверка систем вертолета после незапланированной посадки в результате предыдущего полета. Согласно данным, полученным марсоходом от вертолета, беспилотное устройство смогло подняться на высоту в 12 м. В настоящее время NASA анализирует доступные данные и рассматривает возможные шаги по восстановлению связи с Ingenuity.

Летательный аппарат Ingenuity – беспилотный вертолет NASA, доставленный на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. В апреле того же года вертолет совершил первый полет на планете на собственном двигателе.

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