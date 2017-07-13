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    NASA показало кадры гигантского пятна на Солнце - ВИДЕО

    Оно превышает размеры Земли

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Космическое агентство NASA обнародовало кадры огромного пятна на поверхности Солнца.

    Как передает Report, по мере вращения звезды оно становится видным с нашей планеты.

    Снимки были сделаны с 5 по 11 июля Обсерваторией солнечной динамики, пишет РИА "Новости". На кадрах пятно кажется не столь большим. Однако в реальности, по словам ученых, оно превышает размеры Земли.

    Это пятно - первое, которое появилось на видимой части Солнца за 2 суток. Подобные явления, когда солнечная активность снижена, происходят гораздо реже, чем обычно.

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