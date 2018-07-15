NASA показало фото ползающих по Марсу "пауков" - ФОТО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Марсианский разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter сделал несколько удивительных снимков поверхности Красной планеты. На фотографиях, полученных с южного полушария Марса в зимнее время, учёные увидели пятна в виде пауков.

Как передает Report, об этом говорится в отчёте NASA.

Специалисты рассказали, что на самом же деле на загадочных снимках изображены скопления льда и пыли. С приходом весны на южном полюсе Красной планеты углекислый газ "прорывает" слой льда и попадает в атмосферу. После этого вокруг образовавшихся отверстий садится тёмная пыль.

Данный процесс и создаёт иллюзию обитания чёрных пауков на Марсе. Учёные сравнивают эти образования с сидящими на своей ледяной "паутине" членистоногими.