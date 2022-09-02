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NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы

NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб. Как передает Report, об этом сообщается на сайте агентства.
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2 сентября 2022 г. 12:50
NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы

NASA опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы, сделанный новейшим космическим телескопом Джеймс Уэбб. Как передает Report, об этом сообщается на сайте агентства.

"Впервые астрономы использовали телескоп NASA Джеймс Уэбб для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы", — сказано в сообщении.

В NASA пояснили, что эта планета является газовым гигантом, который непригоден для жизни. У него также нет каменистой поверхности. Планета носит название HIP 65426 b. Она превосходит массу Юпитера в 6-12 раз. При этом ей примерно 15-20 млн лет, то есть значительно меньше, чем Земле (около 4,5 млрд лет).

В агентстве добавили, что сфотографированная планета была открыта с помощью инструментов Европейской Южной Обсерватории уже в 2017 году.

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Версия на английском языке NASA reveals its first-ever direct image of exoplanet

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