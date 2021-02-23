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НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса

НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю
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23 февраля 2021 г. 10:33
НАСА опубликовало первые звуки с поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал ровер Perseverance после посадки на Красную планету, передает Report.

На записи можно слышен тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.

"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте , который ведут от имени Perseverance.

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

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